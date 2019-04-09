Столичных водителей предупредили, что проезд по городу замедлится

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Вторник, 9 апреля 2019, 14:32

Киевская администрация просит столичных водителей предусматривать больше времени на дорогу из-за ремонтов на мостах.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, сообщает сайт городской власти.

"Сейчас дорожные специалисты восстановили активные работы на Южном мосту, ремонтируют деформационные швы. Их также капитально ремонтируют на мосту Метро. На мосту Патона проводятся противоаварийные мероприятия, а также готовят материалы для комплексного обследования перед проектными работами по реконструкции объекта", - сказал чиновник.

Он признал, что большинство мостов в часы пик стоят в пробках.

"Но согласитесь – лучше частично их перекрывать и осуществлять необходимые ремонты, чем закрывать полностью", - отметил Давтян.

Он призвал водителей с пониманием отнестись к ситуации, подчеркнув, что ремонтировать нужно все мосты.

"Этот вопрос безопасности, ведь долгое время мостами никто не занимался, поэтому работ, которые нужно выполнить срочно, собралось немало", - подытожил заместитель председателя КГГА.

Украинская правда

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Темы: Киев дороги


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