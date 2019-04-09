РФ испытывает на Донбассе новинки своего оборонпрома – штаб ООС

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Вторник, 9 апреля 2019, 16:14

На Донбассе оккупационные войска продолжают применять образцы новейшего вооружения российского производства.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности отмечается, что 5 апреля противник совершил обстрел украинских позиций по артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применения оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".

 

Снаряды этого и типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников", отмечают в штабе ООС.

"Оккупанты, сознательно нарушая условия Минских договоренностей, вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса", - отмечают в комментарии военные.

Украинская правда

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Темы: Росcия оружие Донбасс терроризм


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