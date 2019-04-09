Парламент Британии поддержал отсрочку Brexit до 30 июня

Палата общин парламента Великобритании поддержала предложение правительства обратиться к ЕС с просьбой отсрочить Brexit до 30 июня.

Как сообщает "Европейская правда", решение поддержали 420 депутатов, 110 были против.

Британский премьер Тереза ​​Мэй сегодня посещает Берлин и Париж, чтобы обсудить с ключевыми лидерами ЕС потенциальную задержку Brexit до 30 июня. Внеочередной саммит ЕС рассмотрит этот вопрос 10 апреля.

Если ЕС даст согласие на задержку, это означает, что Британия не выйдет 12 апреля без соглашения. Это также означает, что Британии придется участвовать в выборах в Европейский парламент в мае.

Евросоюз готов предоставить Великобритании долговременную отсрочку, но требует, чтобы страна приняла участие в выборах в Европарламент, "искренне сотрудничала" и не подрывала важные реформы в ЕС и институты блока.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сегодня заявил, что решение о времени отсрочки будет зависеть от аргументов Лондона.

Напомним, Палата лордов и Палата общин британского парламента в понедельник окончательно приняли закон, который требует от Терезы Мэйконсультироваться с депутатами относительно продолжительности отсрочки Brexit и предотвращает выход из ЕС без соглашения.