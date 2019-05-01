InformNapalm доказал, что РФ испытывает на Донбассе систему орбитального подавления

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Среда, 1 мая 2019, 01:57

Россия испытывает на Донбассе новую систему орбитального подавления "Тирада-2", которую еще не поставили на вооружение российской армии.

Об этом говорится в расследовании сообщества InformNapalm.

Наличие российской системы орбитального подавления "Тирада-2" на Донбассе указывает не только на проведение испытаний новейших российских систем РЭБ в боевых условиях против украинской армии, но и на попытки Российской Федерации помешать получению сигнала стратегическим дроном США RQ-4B Global Hawk, который периодически проводит мониторинг вдоль линии столкновения.

Впервые информация о присутствии на оккупированной РФ части украинского Донбасса современной системы орбитального подавления "Тирада-2" появилась 16 марта 2019 в отчете СММ ОБСЕ.

И это стало для волонтеров InformNapalm настоящей сенсацией, так как по данным открытых источников комплекс "Тирада-2" в 2019 году только планировали поставить на вооружение в Центральный военный округ России.

3 апреля 2019 твиттер-канал украинской миссии ОБСЕ опубликовал фото с БПЛА автоматизированной станции помех Р-330Ж "Житель" и комплекса "Тирада-2", которые были зафиксированы СММ ОБСЕ неподалеку от населенного пункта Южная Ломоватка на Донбассе.

 

На слайде ОБСЕ не были указаны точные координаты, поэтому волонтеры сообщества InformNapalm пересмотрели общедоступные спутниковые снимки в google maps и нашли точное место фиксации - это 48.418126 38.511170. Они установили тогда, что на снимках в данном районе, начиная с 2017 года периодически находятся кунги с антеннами на армейских грузовиках, что указывало на постоянное присутствие систем РЭБ.

Фото "Тирады-2" с дрона ОБСЕ помогло сузить поиск настоящих фотографий этого тайного комплекса, все же по неосторожности пресс-службы МО РФ попали в Интернет. Вероятно, они сначала были опубликованы в этой статье на сайте МО РФ, которую подхватили российские "РИА Новости", потому что именно со ссылкой на эти источники и удалось поймать одну из немногих настоящих фото "Тирады-2", которое авторы расследования нашли в перепечатке новости на Baltnews.lt.

 

Однако фото не имело подписи, что это именно "Тирада-2", а только содержало подпись источника "РИА Новости". Также удалось найти еще одно фото, которое также без подписи иллюстрировало статью о новейших российских разработках РЭБ.

 

На заднем плане фотографии видно ту же систему, только с развернутой второй антенной. А подпись, которая была вшита в фото указывает, что оно сделано 18.07.2018 в Николо-Александровском полигоне в Ставрапольському крае РФ.

"Четкое определение и фотофиксация этой системы очень важна. Россияне пытались скрыть утечку фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов", - говорится в расследовании.

 

Волонтеры InformNapalm сравнили фото с БПЛА из отчета СММ ОБСЕ на Донбассе и фото этой системы с конкурса на полигоне МО РФ и пришли к выводу, что это одна и та же система - "Тирада-2".

 

Напоминаем:

  • СММ ОБСЕ зафиксировала новейшую российскую автоматизированную станцию ​​помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса.
  • Ранее СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".

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Темы: Донбасс оккупация Росcия война
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