Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за половину стоимости - Reuters

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка.

Об этом пишет в среду агентство Reuters.

Отмечается, что трехкомнатный пентхаус в жилом комплексе "Император" в Ливадии (около Ялты в оккупированном с 2014 года Крыму) по соседству с Ливадийским дворцом на побережье Черного моря Зеленская купила в апреле 2013 года за 163 893 долларов.

ЖК "Император" в Ливадии novostroy.info

Об этом свидетельствует декларация о доходах ее мужа Владимира Зеленского и украинский реестр прав на недвижимое имущество.

Таким образом, она приобрела квартиру по цене около 1263 долларов за квадратный метр.

Скриншот с декларации Зеленского за 2017 год. Кликните, чтобы увеличить

Агентство отмечает, что в 2012 году, согласно данным сайта недвижимости domik.ua, квартиры в ЖК "Император" продавались по цене от 3500 до 4000 долларов за квадратный метр.

На другом сайте, indoor-estate.ru, квартиры в этом доме в 2012 году продавались минимум по 2800 доллара за квадратный метр.

"Крымский агент по недвижимости на условиях анонимности подтвердил, что квартиры, сопоставимые с квартирами в ЖК "Император", обычно продавались в 2013 году по цене от 2500 до 3000 долларов за квадратный метр, но цена могла доходить и до 5000 долларов за метр", - говорится в материале.

В реестре прав на недвижимое имущество Зеленская указана действующим владельцем пентхауза в Ливадии.

"Эта квартира была выставлена ​​на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал 82" по цене 790 668 долларов, то есть по цене, вчетверо больше заплаченной в 2013 году, или за 5195 долларов за квадратный метр", - пишет Reuters.

Агентство не смогло выяснить, почему квартиру в 2013 году продали по цене, значительно ниже рыночной.

Отмечается, что ни Зеленский, ни его жена не ответили на просьбу о комментарии. Александр Буряк, который продал квартиру, по телефону отказал агентству в комментарии по этому поводу и не ответил на письменные вопросы.

Агентство обратилось за комментарием к олигарху Игорю Коломойскому, которого связывают с Зеленским.

"Коломойский выразил Reuters мнение, что Буряк продал квартиру Зеленской дешево, поскольку его банк не имел ликвидности и ему необходимо было быстро получить наличные. Он не привел доказательств в подтверждение этого мнения", - говорится в материале.

Буряк - бывший депутат украинского парламента, который вместе со своим братом Сергеем были контролирующими акционерами Брокбизнесбанка, по крайней мере с 2010 года, пока они не продали мажоритарный пакет акций в середине 2013 года.

Агентство отмечает, что неназванные бывшие руководители Брокбизнесбанка находятся под следствием по подозрению в присвоении денег банка, начиная с 2012 года. В то же время Reuters не может утверждать, что под следствием находится именно Александр Буряк. Сам он не ответил на вопрос по этому поводу.

Отмечается, что украинский Национальный банк объявил Брокбизнесбанк неликвидным 28 февраля 2014 года, через 10 месяцев после продажи квартиры Зеленской.

Reuters также сообщает, что, по данным избирательной комиссии, Буряк был наблюдателем от Зеленского в родном городе шоумена, Кривом Роге, на выборах президента 2019 года.

Агентство пишет, что в ходе президентской кампании Зеленский позиционировал себя как человека, стоящего в стороне от богатой элиты украинского бизнеса и политики. Однако описанная сделка по покупке пентхауза в ЖК "Император" показывает, что семья Зеленского получила выгоду от сделки с членом той самой богатой элиты.

Напомним:

Александр Буряк был депутатом Верховной Рады 4-го, 5-го и 6-го созывов: сначала от "Нашей Украины", а потом - от БЮТ. СМИ называли его одним из самых богатых тогдашних нардепов.