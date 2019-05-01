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Волкер рассказал, что произойдет, если Зеленский уступит России

Среда, 1 мая 2019, 12:58
Волкер рассказал, что произойдет, если Зеленский уступит России

Если будущий президент Украины Владимир Зеленский решит достичь урегулирования на Донбассе, отказавшись от части территорий в пользу России, отношение украинцев к нему очень быстро станет отрицательным.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Европейская правда" со ссылкой на либеральное венгерское медиа Valasz Online.

"Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это (отдать часть территорий - Ред.). Он, по сути, сказал обратное. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который уже идет для этого", - сказал Волкер.

"Иначе он очень быстро настроит людей против себя", - добавил дипломат.

По его мнению, сторонам необходимо развивать предложение о направлении на Донбасс миротворческой миссии ООН, потому что это "лучший путь вперед".

"Украине необходимо продолжать развивать экономические, политические реформы, реформы сектора безопасности и устойчивость как страны. Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это Россия или нет, все равно нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной", - отметил Волкер.

Напомним:

  • На днях спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что поддерживает прямой диалог Зеленского и президента России Владимира Путина.

Темы: СШАЗеленский
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