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Порошенко сам финансировал свою избирательную кампанию - ЧЕСНО

Среда, 1 мая 2019, 13:26

Действующий президент Петр Порошенко выступил единственным донором собственной избирательной кампании, которая обошлась ему в 585 млн гривен.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО по результатам анализа окончательного финансового отчета Порошенко за расходы в первом туре выборов.

Отмечается, что избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у его оппонента во втором туре Владимира Зеленского.

Больше всего средств в ходе первого тура Порошенко потратил на телерекламу - 329 млн гривен (56% от всех расходов). Действующий президент заказывал рекламу, в частности, на телеканалах "Украина" - 96,4 млн, Интер – 47 млн, СТБ - 31,8 млн, Прямой – 21,8 млн.

Еще одной существенной статьей расходов для Порошенко было размещение наружной рекламы в ходе предвыборной агитации до первого тура - 58,2 миллиона гривен (10% от всех расходов).

 

Среди ТОП-5 компаний-получателей средств из избирательного фонда Порошенко - фирмы, предоставляющие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов ООО "Интерконтиненталь-Украина" (получила 44,5 млн) и ООО "ГК "Статус Инвест Инжиниринг" (31,8 миллионов).

Также 2,2 миллиона гривен кандидат перечислил НСК "Олимпийский" - за проведение мероприятий 14 и 19 апреля. 19 апреля на стадионе состоялись дебаты победителей первого тура выборов, а 14 апреля - пресс-конференция Порошенко.

ЧЕСНО отмечает, что действующий президент в 2018 году задекларировал получение около миллиарда гривен дивидендов.

В то же время, только официальные его расходы на избирательную кампанию до конца первого тура составили более 800 млн гривен. Ведь, по информации, указанной в декларации, 122 миллиона было потрачено на рекламу еще в 2018 году.

Однако отмечается, что по результатам анализа мониторинга политической рекламы на ТВ, эта сумма должна составить не менее 175 млн гривен, не считая затрат на наружную рекламу и рекламу в интернете, которую Порошенко также активно заказывал в течение всего 2018 года.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019Порошенкоденьги
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