В Ровно за долги отключили горячую воду

С 1 мая в Киеве приостановлено централизованное горячее водоснабжение.

Об этом сообщает в среду ООО "Рівнетеплоенерго".

"Уважаемые жители! Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопоставляющих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных на твердом топливе, поскольку "это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период".

"Возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо", - добавили на предприятии.