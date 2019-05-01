В Ровно за долги отключили горячую воду

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Среда, 1 мая 2019, 15:52

С 1 мая в Киеве приостановлено централизованное горячее водоснабжение.

Об этом сообщает в среду ООО "Рівнетеплоенерго".

"Уважаемые жители! Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплопоставляющих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных на твердом топливе, поскольку "это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период".

"Возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо", - добавили на предприятии.

Украинская правда

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Темы: Ровно вода
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