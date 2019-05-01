Украинский телеканал UA|TV вышел на телерынок Турции

Украинский телеканал иновещания UATV вышел на рынок Турции.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

По сообщению UATV, телеканал стал доступен абонентам спутниковых и кабельных платформ одной из ведущих компаний региона Türksat, которая предоставляет услуги на территории Европы и Азии.

"Повышение осведомленности об Украине и доведение правдивой информации гражданам Турции является одним из главных приоритетов, особенно в условиях российской агрессии в Донбассе и оккупации Крыма Россией", - отметил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"С другой стороны, украинцы, посещающие Турцию или проживающие здесь, будут иметь дополнительный источник информации о событиях в Украине", - добавил он.