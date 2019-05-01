Украинский телеканал UA|TV вышел на телерынок Турции

857 просмотров
Среда, 1 мая 2019, 16:28

Украинский телеканал иновещания UATV вышел на рынок Турции.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

По сообщению UATV, телеканал стал доступен абонентам спутниковых и кабельных платформ одной из ведущих компаний региона Türksat, которая предоставляет услуги на территории Европы и Азии.

"Повышение осведомленности об Украине и доведение правдивой информации гражданам Турции является одним из главных приоритетов, особенно в условиях российской агрессии в Донбассе и оккупации Крыма Россией", - отметил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"С другой стороны, украинцы, посещающие Турцию или проживающие здесь, будут иметь дополнительный источник информации о событиях в Украине", - добавил он.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СМИ телевидение Турция
powered by lun.ua
Материалы по теме
У Зеленского обвинили окружение Порошенко в сотрудничестве с росСМИ 29 апреля 2019, 17:21
В Днепре сожгли авто главреда газеты 27 апреля 2019, 13:33
Чешское издание извинилось за статью о Зеленском, но изменило только заголовок 24 апреля 2019, 22:15
Все новости
Главные новости
Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых украинцев
Волкер рассказал, что произойдет, если Зеленский уступит России
Сменить мобильного оператора теперь можно без изменения номера
В Украине с 1 мая подешевел газ для населения
Все новости
Видео

Год жизни кота в 20 секундах

Культура

Как представители древних племен сохраняют уникальные традиции

социум

Мифы и правда о партнерских родах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів