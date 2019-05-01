Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский телеканал UA|TV вышел на телерынок Турции

Среда, 1 мая 2019, 16:28

Украинский телеканал иновещания UATV вышел на рынок Турции.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

По сообщению UATV, телеканал стал доступен абонентам спутниковых и кабельных платформ одной из ведущих компаний региона Türksat, которая предоставляет услуги на территории Европы и Азии.

"Повышение осведомленности об Украине и доведение правдивой информации гражданам Турции является одним из главных приоритетов, особенно в условиях российской агрессии в Донбассе и оккупации Крыма Россией", - отметил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"С другой стороны, украинцы, посещающие Турцию или проживающие здесь, будут иметь дополнительный источник информации о событиях в Украине", - добавил он.

Украинская правда
Темы: СМИтелевидениеТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
СМИ
Ребрендированный Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть бренды на платформу – СМИ
СБУ объявила подозрение в госизмене экс-нардепу Мураеву
Под Бахмутом получил ранения журналист AFP
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: