В Москве требовали освободить политзаключенных украинцев

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Среда, 1 мая 2019, 17:50

В Москве активисты российской инициативы "Стратегия-18" провели серию одиночных пикетов с требованием освободить украинских политзаключенных.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на российскую активистку Веру Лаврешину. 

В частности, участники акции требовали освободить украинских военных, которые были захвачены ФСБ у берегов Крыма в ноябре 2018 года, украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, крымчанина Владимира Балуха и крымскотатарских активистов.

"Политических так много теперь стало, что всех упомянуть невозможно. И большинство из них – это "экстремисты" и "террористы". ... Каждый день силовики приходят и арестовывают новых – причем лучших из лучших. Все, что мы можем сделать для этих людей – это снова и снова утверждать, что они невиновны и должны быть освобождены", – заявила Лаврешина.

 
фото - facebook В.Лаврешиной

Участники "Стратегии-18" провели одиночные пикеты на ул.Пятницкой и Большой Ордынке. По словам Лаврешиной, пикеты проходили спокойно, за исключением инцидента, когда один из прохожих резко отреагировал на плакат с надписью на украинском языке "Крим повернеться в Україну". 

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Темы: политзаключенные Росcия акции
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