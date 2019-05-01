Трагедия 2 мая: Одессу будут усиленно охранять, въезд в город - контролировать

В Одессе в связи с проведением массовых мероприятий к годовщине трагедии 2 мая публичную безопасность будут обеспечивать более 2000 милиционеров.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

К охране порядка также будут привлечены военнослужащие Нацгвардии, курсанты Одесского госуниверситета внутренних дел и правоохранители из других регионов Украины.

"Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан. В местах проведения массовых мероприятий будет работать "полиция диалога", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения для недопущения нарушений общественного порядка.

"Вход будет осуществляться только через установленные фильтрационные пункты. В этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", - заявили правоохранители и напомнили о запрете изготовления, распространения, а также публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Как заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой, все подразделения МВД готовы реагировать на любые провокации и вызовы.

"1 мая в 18:00 вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств. В 9:00 2 мая начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. На усиленный режим несения службы заступает около 2500 правоохранителей", - сообщил Яровой.

Напомним,