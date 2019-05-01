Трагедия 2 мая: Одессу будут усиленно охранять, въезд в город - контролировать
В Одессе в связи с проведением массовых мероприятий к годовщине трагедии 2 мая публичную безопасность будут обеспечивать более 2000 милиционеров.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
К охране порядка также будут привлечены военнослужащие Нацгвардии, курсанты Одесского госуниверситета внутренних дел и правоохранители из других регионов Украины.
"Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан. В местах проведения массовых мероприятий будет работать "полиция диалога", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения для недопущения нарушений общественного порядка.
"Вход будет осуществляться только через установленные фильтрационные пункты. В этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", - заявили правоохранители и напомнили о запрете изготовления, распространения, а также публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.
Как заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой, все подразделения МВД готовы реагировать на любые провокации и вызовы.
"1 мая в 18:00 вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств. В 9:00 2 мая начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. На усиленный режим несения службы заступает около 2500 правоохранителей", - сообщил Яровой.
Напомним,
- 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
- Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
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