Подозреваемый в нападении на активиста Михайлика нанес себе 7 ранений
Подозреваемый в нападении на одесского активиста Олега Михайлика Лаша Герасин нанес себе в живот семь ударов колюще-режущим предметом.
Об этом заявил адвокат Герасина Владимир Поярков, сообщает "24 канал".
По данным адвоката, Герасин ранил себя 29 апреля.
"Мой подзащитный не выдержал и совершил попытку суицида - нанес себе около 7 ударов в живот колюще-режущим предметом в знак протеста. Сейчас он находится в больнице скорой помощи, ситуация тяжелая ... Есть сомнения, в каком состоянии он сейчас", - заявил Поярков.
По его словам, адвокату не предоставляют доступ к подзащитному: 30 апреля начальник СИЗО, где содержится подозреваемый, не дал разрешения на свидание.
По мнению Пояркова, Герасин хотел покончить с собой "из-за незаконного содержания под стражей, полицейского произвола и отсутствия судебного разбирательства".
По данным СМИ, в Лукьяновском СИЗО инцидент комментировать отказались.
Читайте также:
Покушение на активиста Олега Михайлика. Что произошло в Одессе и кому это выгодно?
Напомним,
- 22 сентября 2018 года в Одессе совершили напедение на общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей" Олега Михайлика, он получил тяжелое ранение.
- 27 сентября Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Михайлика.
- Активист заявил, что не знает подозреваемых в нападении на него, задержанных полицией.