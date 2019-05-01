Подозреваемый в нападении на активиста Михайлика нанес себе 7 ранений

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Среда, 1 мая 2019, 19:22

Подозреваемый в нападении на одесского активиста Олега Михайлика Лаша Герасин нанес себе в живот семь ударов колюще-режущим предметом.

Об этом заявил адвокат Герасина Владимир Поярков, сообщает "24 канал". 

По данным адвоката, Герасин ранил себя 29 апреля.

"Мой подзащитный не выдержал и совершил попытку суицида - нанес себе около 7 ударов в живот колюще-режущим предметом в знак протеста. Сейчас он находится в больнице скорой помощи, ситуация тяжелая ... Есть сомнения, в каком состоянии он сейчас", - заявил Поярков.

По его словам, адвокату не предоставляют доступ к подзащитному: 30 апреля начальник СИЗО, где содержится подозреваемый, не дал разрешения на свидание.

По мнению Пояркова, Герасин хотел покончить с собой "из-за незаконного содержания под стражей, полицейского произвола и отсутствия судебного разбирательства".

По данным СМИ, в Лукьяновском СИЗО инцидент комментировать отказались.

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Напомним,

  • 22 сентября 2018 года в Одессе совершили напедение на общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей" Олега Михайлика, он получил тяжелое ранение.
  • 27 сентября Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Михайлика.
  • Активист заявил, что не знает подозреваемых в нападении на него, задержанных полицией.

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Темы: Одесса нападение СИЗО
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