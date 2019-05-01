С начала года корью заболели почти 44 тысячи украинцев
С начала года в Украине корью заболели 43 783 человека, от осложнений кори умерли 16 человек.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
По данным Центра, всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек, 37 из которых скончались.
В течение 17-й недели 2019 г. корью заболели 2175 человек - 1108 взрослых и 1067 детей.
"С 18 по 25 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской обл. (227 взрослых и 84 ребенка), в Киеве (111 взрослых и 118 дитей), в Тернопольской (73 взрослых и 133 ребенка), Хмельницкой (96 взрослых и 95 детей ) и Киевской (84 взрослых и 81 ребенок) областях", - сообщили в Центре общественного здоровья.
От осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита из-за противопоказаний к вакцине, говорится в сообщении.
"Защитить людей возможно только коллективным иммунитетом. Прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отметили в Минздраве.
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