Католических епископов призвали объявить Папу Римского еретиком

Девятнадцать католических священников и ученых призвали епископов объявить Папу Римского Франциска еретиком.

В письме утверждается, что папа Франциск слишком сильно смягчил позицию церкви по ряду вопросов, пишет "Голос Америки".

Авторы заявления считают, что Франциск недостаточно резко осуждает аборты и слишком терпимо относится к геям, протестантам и мусульманам.

"Мы предприняли этот шаг как крайнюю меру, чтобы отреагировать на дальнейший вред, который наносят слова и действия Папы Франциска в течение нескольких лет, и который стал причиной одного из самых серьезных кризисов в истории Католической церкви", - говорится в письме священников.

Авторы письма призывают общественность подписать онлайн-петицию и призывают епископов "в срочном порядке заняться проблемой публичной привязанности папы Франциска к ереси" и призвать его "отречься от высказанных им еретических идей".

Наиболее яркий представитель группы - отец Эйдан Николс, 70-летний британский священник из ордена доминиканцев, остальные участники инициативы не столь известны.

Письмо было опубликовано на консервативном католическом сайте LifeSiteNews, который не раз становился платформой для критики в адрес Папы Римского.