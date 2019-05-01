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Католических епископов призвали объявить Папу Римского еретиком

Среда, 1 мая 2019, 23:03

Девятнадцать католических священников и ученых призвали епископов объявить Папу Римского Франциска еретиком.

В письме утверждается, что папа Франциск слишком сильно смягчил позицию церкви по ряду вопросов, пишет "Голос Америки".

Авторы заявления считают, что Франциск недостаточно резко осуждает аборты и слишком терпимо относится к геям, протестантам и мусульманам.

"Мы предприняли этот шаг как крайнюю меру, чтобы отреагировать на дальнейший вред, который наносят слова и действия Папы Франциска в течение нескольких лет, и который стал причиной одного из самых серьезных кризисов в истории Католической церкви", - говорится в письме священников.

Авторы письма призывают общественность подписать онлайн-петицию и призывают епископов "в срочном порядке заняться проблемой публичной привязанности папы Франциска к ереси" и призвать его "отречься от высказанных им еретических идей".

Наиболее яркий представитель группы - отец Эйдан Николс, 70-летний британский священник из ордена доминиканцев, остальные участники инициативы не столь известны.

Письмо было опубликовано на консервативном католическом сайте LifeSiteNews, который не раз становился платформой для критики в адрес Папы Римского. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковь
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