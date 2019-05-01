Католических епископов призвали объявить Папу Римского еретиком

6278 просмотров
Среда, 1 мая 2019, 23:03

Девятнадцать католических священников и ученых призвали епископов объявить Папу Римского Франциска еретиком.

В письме утверждается, что папа Франциск слишком сильно смягчил позицию церкви по ряду вопросов, пишет "Голос Америки".

Авторы заявления считают, что Франциск недостаточно резко осуждает аборты и слишком терпимо относится к геям, протестантам и мусульманам.

"Мы предприняли этот шаг как крайнюю меру, чтобы отреагировать на дальнейший вред, который наносят слова и действия Папы Франциска в течение нескольких лет, и который стал причиной одного из самых серьезных кризисов в истории Католической церкви", - говорится в письме священников.

Авторы письма призывают общественность подписать онлайн-петицию и призывают епископов "в срочном порядке заняться проблемой публичной привязанности папы Франциска к ереси" и призвать его "отречься от высказанных им еретических идей".

Наиболее яркий представитель группы - отец Эйдан Николс, 70-летний британский священник из ордена доминиканцев, остальные участники инициативы не столь известны.

Письмо было опубликовано на консервативном католическом сайте LifeSiteNews, который не раз становился платформой для критики в адрес Папы Римского. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: церковь
powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский встретился с главой УПЦ МП и получил сувенир от Филарета 30 апреля 2019, 23:27
Зеленский встретился с Епифанием 30 апреля 2019, 17:00
Во Львове "минировали" семь храмов и церквей УГКЦ 28 апреля 2019, 21:16
Все новости
Главные новости
МИД о "паспортной агрессии" Путина: решения РФ - юридически ничтожны, требуем отмены
Трагедия 2 мая: Одессу будут усиленно охранять, въезд в город - контролировать
Премьер Молдовы уговорил Порошенко снять санкции с завода Приднестровья - СМИ
Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых украинцев
Все новости
Кино

7 сериалов, которые стоит посмотреть после "Игры престолов"

социум

Как "прокачать" свой украинский язык

Видео

Как это – работать парикмахером для лошадей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів