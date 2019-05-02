Спикера украинской миссии выбрали вице-председателем комитета ООН по информации

Олега Николенко, представителя Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций, избрали вице-председателем Комитета ООН по информации от восточноевропейской региональной группы.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что украинский дипломат будет занимать эту должность в 2019-2020 годах.

"Мои цели на новой должности - сделать так, чтобы информационная политика ООН отвечала современным реалиям", - заявил Николенко в комментарии "Громадському".

По его словам, "сейчас идет реформа в сфере коммуникаций, и Комитет в сотрудничестве с другими структурами ООН должен сделать этот процесс более эффективным". Он пообещал содействовать этому как вице-председатель Комитета.

Кроме этого, Николенко отметил проблему фекових новостей.

"Не забываем и о том, что проблема дезинформации и фейковых новостей являетс не менее актуальным вопросом для повестки дня в ООН. Подавляющее большинство государств-членов соглашается, что с этим нужно что-то делать и подходить системно", - подчеркнул он.

"В этом есть также и прямой интерес Украины, которая страдает от грязных информационных кампаний. Чем скорее будут найдены общие знаменатели как бороться с этим явлением, тем лучше будет для всех", - заявил украинский дипломат.