Вступили в силу штрафы за использование символики Нацполиции

В Украине со 2 мая начали действовать штрафы за несанкционированное использование символики и названия Национальной полиции.

Об этом говорится в законе № 2584-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".



"Признаками принадлежности к полиции являются символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского", - говорится в законе.



Согласно ему, незаконное использование символики Нацполиции физическим лицом влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 34 тысяч гривен.



За такое же незаконное использование символики Нацполиции органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами - предпринимателями, а также общественными объединениями будет взыскано от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тысяч до 51 тысяч гривен).



За повторное нарушение этого закона с граждан и физлиц будут взимать от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч до 68 тысяч гривен) и с физических лиц - предпринимателей, должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тысяч - 85 тысяч гривен).