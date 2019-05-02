Годовщина трагедии в Одессе: акции проходят спокойно и под контролем полиции

В Одессе во время годовщины трагедии 2 мая акции проходят спокойно, сообщений о заминировании не было.



Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.



"Как видите, у нас на эту минуту все спокойно, никаких сообщений о минировании не было. Мы понимаем все вызовы, поэтому организовали работу одесской милиции, также прибыли приданные силы Национальной гвардии и патрульной полиции", - сказал Яровой.



Он добавил, что с 7:00 утра взрывотехники обследовали место проведения мероприятия, а правоохранители взяли его под охрану.



"Мы задействовали 2,5 тыс. правоохранителей, поскольку понимали, что некоторые силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитывали все возможные случаи, которые могут быть и поэтому мы здесь все на месте", - отметил Яровой.



Также в Одессе создали мобильные группы, в частности спецподразделения, которые будут действовать в соответствии с ситуацией.



#Одеса: Вибухотехніки та кінологи перевірили територію Куликового поля та Соборної площі. Встановлені фільтраційні пункти, на прилеглих вулицях обмежено рух транспорту. Ситуація спокійна та контрольована pic.twitter.com/wrLFcqHE46 — МВС України (@MVS_UA) 2 травня 2019 р.

Как отмечает издание "Думская", утром Куликовое поле посетили несколько политиков - депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский.

Напомним:

