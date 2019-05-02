Годовщина трагедии в Одессе: акции проходят спокойно и под контролем полиции

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Четверг, 2 мая 2019, 11:43

В Одессе во время годовщины трагедии 2 мая акции проходят спокойно, сообщений о заминировании не было.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"Как видите, у нас на эту минуту все спокойно, никаких сообщений о минировании не было. Мы понимаем все вызовы, поэтому организовали работу одесской милиции, также прибыли приданные силы Национальной гвардии и патрульной полиции", - сказал Яровой.

Он добавил, что с 7:00 утра взрывотехники обследовали место проведения мероприятия, а правоохранители взяли его под охрану.

"Мы задействовали 2,5 тыс. правоохранителей, поскольку понимали, что некоторые силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитывали все возможные случаи, которые могут быть и поэтому мы здесь все на месте", - отметил Яровой.

Также в Одессе создали мобильные группы, в частности спецподразделения, которые будут действовать в соответствии с ситуацией.

Как отмечает издание "Думская", утром Куликовое поле посетили несколько политиков - депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский.

 
 

Напомним:

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Украинская правда

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Темы: Одесса полиция акции
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