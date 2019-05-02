ГБР интересуется договоренностями Ющенко и Саакашвили по поставкам оружия

Печерский райсуд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к банковским счетам государственного предприятия, которое во времена президентства Виктора Ющенко осуществляло поставки военного вооружения в Грузию.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на материалы суда.

В ходе досудебного расследования установлено, что по результатам договоренностей, достигнутых Ющенко и президентом Грузии Саакашвили в апреле 2005 года между украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт" и Министерством обороны Грузии был подписан контракт на поставку в Грузию зенитно-ракетных комплексов, БТРов, танков и тому подобное.

"Среди прочего, ЗРК "БУК-М1"- 1 шт, БМ 9А33БМ3 - 4 шт; батарейный КП ПУ-12М9С482М - 1 шт, Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт .; МТО 9В210М3, с АБ-8 на одноосном прицепе - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосном прицепе - 1 шт.; тренажер операторов БМ 9Ф632, с АБ-8 на одноосном прицепе - 1 шт .; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина группового ЗИП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; электростанция ПЭС-100-Т/230-М/400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1шт .; ЗРК "ОСА-АКМ 9К33М3" - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А - 101шт; БТР-70 - 60 шт.", - гласит полный перечень согласованного вооружения в материалах дела.

Правом на передачу товара уполномочили дочернее предприятие "Укрспецэкспорта" "Специализированную внешнеторговую фирму "Прогресс".

Следователи пытаются выяснить истинную стоимость проданного военного имущества и возможные факты уменьшения такой стоимости тогдашними должностными лицами Министерства обороны Украины.

Напомним: