В Одессе погиб 23-летний матрос: ведется следствие

Правоохранители проводят следственные действия по факту гибели 23-летнего матроса на борту малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород".

Об этом сообщает в четверг "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Трагический случай произошел утром 2 мая на борту МБАКа, который находился в Практической (Военной) гавани в Одессе.

Было ли это самоубийство, как ранее сообщили одесские СМИ, будет выяснено в результате следствия, подчеркнул пресс-офицер ВМС.

Руководство Военно-морских сил проводит служебную проверку.

Отмечается, что бронекатер "Вышгород" и еще три МБАКа былы введены в состав национальных Военно-морских сил 1 июля 2018 года.