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Москва готовит фейки: советника Зеленского назовут "агентом КГБ" – Гриценко

Четверг, 2 мая 2019, 17:08
Москва готовит фейки: советника Зеленского назовут агентом КГБ – Гриценко

Россия планирует запустить фейки через СМИ о советнике новоизбранного президента Владимира Зеленского Иване Апаршине, якобы он "агент КГБ/ФСБ".

Об этом 2 мая сообщил в Facebook глава "Гражданской позиции" экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Стоило Зеленскому воспользоваться моим советом и привлечь профессионала в сфере обороны Ивана Апаршин, как Москва подготовила провокацию, против Апаршина: по моим данным, Россия планирует запустить через свои СМИ фейк, якобы Апаршин является "агентом КГБ/ФСБ")", - написал Гриценко.

По его словам, "причина проста как валенок: Москва отнюдь не хочет видеть профессионалов рядом с новоизбранным президентом Украины".

Гриценко связал провокацию против Апаршина с решением Басманного суда России, который заочно арестовал Гриценко и объявил в международный розыск по статье "призывы к терроризму".

"Стоило мне встретиться с Владимиром Зеленским, посоветовать ему профессионалов в ключевых сферах, как сразу же Москва направила "приветствие": решением Басманного суда", - утверждает глава "Гражданской позиции".

Напомним:

  • Апаршин - бывший директор Департамента военной политики Минобороны и главный инспектор Минобороны, в прошлом начальник Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета министров.
  • Апаршин больше известный как "министр обороны Анатолия Гриценко", Гриценко публично объявил его кандидатом в министры в случае выигрыша.
  • В 2014 году Апаршин входил в первую десятку списка "Гражданской позиции" на парламентских выборах.
  • Когда Зеленский представлял свою команду, Апаршин заявил: "Украинская армия будет профессиональной и добровольной. Она будет усиленной современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом. Мы привлечем к управлению вооруженных сил боевых офицеров, способных побеждать, а самое главное - сохранить жизнь солдат.
  • Государственный оборонный заказ и финансы Минобороны будут максимально открыты. Вы в реальном режиме времени сможете проконтролировать эффективность использования каждой копейки, которую вы выделяете на оборонобезопасность
  • Я гарантирую вам, мы с вами изменим подходы к обеспечению солдат. Солдат будет вооружен, мотивирован и подготовлен. Уровень денежного обеспечения будет увеличен за счет жестких мер экономии ресурсов".

Украинская правда

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Темы: РосcияУкраинаЗеленскийГриценко
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