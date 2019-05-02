Москва готовит фейки: советника Зеленского назовут "агентом КГБ" – Гриценко

Россия планирует запустить фейки через СМИ о советнике новоизбранного президента Владимира Зеленского Иване Апаршине, якобы он "агент КГБ/ФСБ".

Об этом 2 мая сообщил в Facebook глава "Гражданской позиции" экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Стоило Зеленскому воспользоваться моим советом и привлечь профессионала в сфере обороны Ивана Апаршин, как Москва подготовила провокацию, против Апаршина: по моим данным, Россия планирует запустить через свои СМИ фейк, якобы Апаршин является "агентом КГБ/ФСБ")", - написал Гриценко.

По его словам, "причина проста как валенок: Москва отнюдь не хочет видеть профессионалов рядом с новоизбранным президентом Украины".

Гриценко связал провокацию против Апаршина с решением Басманного суда России, который заочно арестовал Гриценко и объявил в международный розыск по статье "призывы к терроризму".

"Стоило мне встретиться с Владимиром Зеленским, посоветовать ему профессионалов в ключевых сферах, как сразу же Москва направила "приветствие": решением Басманного суда", - утверждает глава "Гражданской позиции".

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