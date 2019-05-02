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Коломойский считает войну на Донбассе "гражданским конфликтом"

Четверг, 2 мая 2019, 20:44
Коломойский считает войну на Донбассе гражданским конфликтом

Близокий к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что война на востоке Украины - это "гражданский конфликт".

Об этом он заявил в интервью "Bihus.info".

"Гражданский конфликт, можно сказать и гражданская война, но это слишком глобально, а это гражданский конфликт", - ответил он о войне на Востоке.

По его словам, на востоке Украины "воюют украинцы с украинцами", а Россия "поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились".

По мнению Коломойского, спровоцировала и организовала конфликт с одной стороны Россия, а с другой - "революционеры, которые бегали по парламенту и отменяли законы" и также "взаимная ненависть".

Он считает, что в Украине происходит "внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война, которая имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу по всей стране".

Коломойский объяснил, что "холодная фаза - это ненависть друг к другу".

"Мы же понимаем, что когда идет революция, то есть две стороны, которые противостоят друг другу. То же самое и здесь", - считает он.

Однако, по его словам, во время президентства Януковича был преступный режим и другого пути, кроме как "восстание", не было.

По его словам, революция это всегда плохо. "Майдан - это плохо, потому что власть Януковича довела до Майдана, но революция это всегда плохо".

Украинская правда

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Темы: КоломойскийРосcияУкраинаДонбассвойна
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