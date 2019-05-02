Американские СМИ нашли связь между Луценко и адвокатом Трампа

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Четверг, 2 мая 2019, 21:54

Адвокат президента США Дональда Трампа неоднократно встречался с генеральным прокурором Украины, чтобы обсудить расследование дела компании Burisma Group, где работал сын Джо Байдена Хантер.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Отмечается, что расследование в отношении компании, где работал сын Байдена "на руку" Трампу и его окружению в связи с тем, что старший Байден объявил о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.

"Усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байдена в Украине, которая уже освещалась в консервативных СМИ, были частично возглавляемые Рудольфом Джулиани, который был адвокатом господина Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", - отмечают в издании.

Джулиани якобы обсуждал расследование газодобывающей компании Burisma и его связь с Байденом с бывшим и нынешним генпрокурором Украины.

В частности, сообщается, что в этом году адвокат неоднократно встречался с Луценко в Нью-Йорке.

"Нынешний генеральный прокурор позже сообщил коллегам, что во время одной из встреч господин Джулиани с воодушевлением позвонил господину Трампу, чтобы сообщить ему о своих выводах", - отмечают в издании и сообщают, что официально адвокат это не комментирует.

В то же время Джулианне якобы обсуждал этот вопрос лично с Трампом.

Адвокат Трампа также утверждает, что вмешался, потому что демократы вступили в сговор с украинцами, чтобы инициировать расследование спецпрокурора США.

Собственником компании, где работал Байден-младший, является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Байден занимал должность в совете директоров.

Издание также связывает расследование с визитом вице-президента США Джозефа Байдена в марте 2016 году в Киев. Тогда Байден пригрозил придержать 1 млрд долларов Украине от США, если украинские лидеры не уволят главного прокурора того времени Виктора Шокина.

В апреле 2016 года Шокина уволили.

В то же время представитель Байденон утверждает, что что такое требование было связано с коррупцией в ГПУ и политической элите, а не с делом, где фигурировал Байден-младший.

Напомним:

  • Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.
  • В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.
  • Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра.
  • Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.
  • Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

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Темы: Луценко Трамп США
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