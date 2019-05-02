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Коболев назвал главный вызов для Зеленского в энергетике

Четверг, 2 мая 2019, 23:58

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что главным персональным вызовом для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станет борьба с коррупцией.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Все будет зависеть от позиции нового президента по такому важному вопросу, как борьба с коррупцией и, если эта борьба будет эффективной, то мы не увидим никакого давления со стороны олигархов", - ответил он на вопрос, усилится ли давление олигархов в энергетике после выборов.

"Я считаю, персонально, что это является главным вызовом в любой украинской власти. Не олигархи, а коррупция, частью которой они являются. Если будет эффективная система, которая будет не давать возможность безнаказанно брать и давать взятки вопрос олигархизации Украины будет решен", - отметил Коболев.

Коболев считает, что прежде всего в сфере энергетики нужно устранить посредников в торговле газом и навести порядок с облгазами.

"У нас есть свидетельства, у нас есть факты, доказывающие то, что как газсбуты, так и облгазы, которые работают совместно, просто паразитируют отбирая, как газ, так и деньги из системы, которые им не принадлежат", - сказал он.

Отвечая а вопрос о том, какими он видит две самые насущные реформы в сфере энергетики, Коболев сказал: "Это, во-первых, устранение государственного регулирования в системе поставок газа населению. Это позволит дать эффективный рынок, устранить неэффективных посредников являющиеся не только элементом коррупции, но и элементом угрозы государственной безопасности".

"Второй аспект - это наведение порядка с компаниями розничной транспортировки газа, то есть облгазами", - заявил он.

По словам Коболева, там есть контроль пророссийской группы Фирташа и пока этот вопрос не будет урегулирован и эти компании не прекратят отбирать без оплаты газ государственной НАК "Нафтогаз Украины" стабильного рынка не будет.

По мнению Коболева, решив эти проблемы, украинский газовый рынок станет эффективным, прозрачным и гораздо более полезным для экономики Украины и потребителей.

Темы: НефтегазЗеленскийэнергетика
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