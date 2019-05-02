Коболев назвал главный вызов для Зеленского в энергетике

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что главным персональным вызовом для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станет борьба с коррупцией.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Все будет зависеть от позиции нового президента по такому важному вопросу, как борьба с коррупцией и, если эта борьба будет эффективной, то мы не увидим никакого давления со стороны олигархов", - ответил он на вопрос, усилится ли давление олигархов в энергетике после выборов.

"Я считаю, персонально, что это является главным вызовом в любой украинской власти. Не олигархи, а коррупция, частью которой они являются. Если будет эффективная система, которая будет не давать возможность безнаказанно брать и давать взятки вопрос олигархизации Украины будет решен", - отметил Коболев.

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