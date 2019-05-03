Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маска подтвердили: космическая капсула Dragon разрушена

Пятница, 3 мая 2019, 09:42

Космическая капсула Dragon, которая должна была быть использована для первого пилотируемого орбитального полета космического корабля SpaceX, была полностью уничтожена во время недавних испытаний, и причина аварии до сих пор остается неизвестной.

Об этом сообщила в четверг компания Илона Маска SpaceX, передает "Радио Свобода".

Сразу после инцидента 23 апреля SpaceX заявила, что капсула была "серьезно повреждена" в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Причина аварии не сообщалась, представитель SpaceX назвал происшествие "аномалией".

На появившемся в канале Youtube видео видно, что произошел мощный взрыв в результате которого капсула уничтожена полностью.

Потеря первого аппарата SpaceX для отправки людей на орбиту, предположительно, приведет к переносу запусков пилотируемых космических кораблей компании SpaceX, первый из которых планировался на конец июля 2019 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: