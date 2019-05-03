У Маска подтвердили: космическая капсула Dragon разрушена

Космическая капсула Dragon, которая должна была быть использована для первого пилотируемого орбитального полета космического корабля SpaceX, была полностью уничтожена во время недавних испытаний, и причина аварии до сих пор остается неизвестной.

Об этом сообщила в четверг компания Илона Маска SpaceX, передает "Радио Свобода".

Сразу после инцидента 23 апреля SpaceX заявила, что капсула была "серьезно повреждена" в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Причина аварии не сообщалась, представитель SpaceX назвал происшествие "аномалией".

На появившемся в канале Youtube видео видно, что произошел мощный взрыв в результате которого капсула уничтожена полностью.

Потеря первого аппарата SpaceX для отправки людей на орбиту, предположительно, приведет к переносу запусков пилотируемых космических кораблей компании SpaceX, первый из которых планировался на конец июля 2019 года.