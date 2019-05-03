Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Советник Зеленского обещает ЕС вернуть ответственность за незаконное обогащение

Пятница, 3 мая 2019, 11:50

Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.

Об этом Рябошапка заявил на брифинге в Брюсселе, где представители Владимира Зеленского встречаются с чиновниками ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена ​​за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.

Советник по международным вопросам Александр Данилюк отметил, что этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.

"Для европейской стороны это также один из приоритетов, они несколько раз в этом говорили", - добавил Рябошапка.

Напомним:

  • ЕС предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.
  • ЕС, США, МВФ и Всемирный банк считают, что новые законопроекты о возобновлении статьи о незаконном обогащении в Уголовном кодексе не могут стать эффективным средством в борьбе с коррупцией и должны быть пересмотрены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: