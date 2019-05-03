Советник Зеленского обещает ЕС вернуть ответственность за незаконное обогащение

Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.

Об этом Рябошапка заявил на брифинге в Брюсселе, где представители Владимира Зеленского встречаются с чиновниками ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена ​​за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.

Советник по международным вопросам Александр Данилюк отметил, что этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.

"Для европейской стороны это также один из приоритетов, они несколько раз в этом говорили", - добавил Рябошапка.

Напомним: