Советник Зеленского обещает ЕС вернуть ответственность за незаконное обогащение

1551 просмотр
Пятница, 3 мая 2019, 11:50

Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.

Об этом Рябошапка заявил на брифинге в Брюсселе, где представители Владимира Зеленского встречаются с чиновниками ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена ​​за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.

Советник по международным вопросам Александр Данилюк отметил, что этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.

"Для европейской стороны это также один из приоритетов, они несколько раз в этом говорили", - добавил Рябошапка.

Напомним:

  • ЕС предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.
  • ЕС, США, МВФ и Всемирный банк считают, что новые законопроекты о возобновлении статьи о незаконном обогащении в Уголовном кодексе не могут стать эффективным средством в борьбе с коррупцией и должны быть пересмотрены.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский ЕС
powered by lun.ua
Материалы по теме
Данилюк: Представили послам ЕС первые шаги президента Зеленского 3 мая 2019, 11:03
Коломойский - Зеленскому: С крупным бизнесом не общаются как с колхозом 3 мая 2019, 09:11
Коломойский пообещал не обращаться к Зеленскому с просьбами 3 мая 2019, 06:12
Все новости
Главные новости
Под Киевом ограблен дом нардепа: украдена крупная сумма – СМИ
Климкин предложил украинский вариант акции "Бессмертный полк"
Коболев: Москва начала переговоры о транзите газа через Украину
Американские СМИ нашли связь между Луценко и адвокатом Трампа
Все новости
спорт

Бег и суставы: польза или вред

Лайфхаки

Как привезти из путешествия яркие фотографии: 12 советов

Опыт

Свадьба в стиле эко: фрукты вместо цветов, меню без мяса и льняное одеяние

Поиск по сайту
Архив
Весь архів