Советник Зеленского обещает ЕС вернуть ответственность за незаконное обогащение
Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.
Об этом Рябошапка заявил на брифинге в Брюсселе, где представители Владимира Зеленского встречаются с чиновниками ЕС, сообщает "Европейская правда".
"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.
Советник по международным вопросам Александр Данилюк отметил, что этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.
"Для европейской стороны это также один из приоритетов, они несколько раз в этом говорили", - добавил Рябошапка.
Напомним:
- ЕС предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.
- ЕС, США, МВФ и Всемирный банк считают, что новые законопроекты о возобновлении статьи о незаконном обогащении в Уголовном кодексе не могут стать эффективным средством в борьбе с коррупцией и должны быть пересмотрены.