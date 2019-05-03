Выходные будут теплыми, но с сюрпризами – синоптик

В субботу почти по всей Украине пройдут дожди, в воскресенье дожди вероятны только в западных регионах, ожидается теплая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"4-5 мая в Украине будет тепло. В дневные часы температура воздуха составит +15 +22 градуса, на юге и востоке +18 +24 градуса", - говорит она.

В западных областях немного прохладнее: +12 +17 градусов, в Карпатах +4 +9 градусов.

"В субботу – осадки периодически повсюду. Разве сухие очаги днем ​​4 мая можно будет выделить на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской областях, а также в Запорожье, Донецкой области, в районах Днепра", - отмечает Диденко.

В то же время 5 мая дожди, местами с грозами пройдут ночью на Западе и Севере Украины.

"Днем в Поминальное воскресенье дожди вероятны лишь в западных областях. На остальной территории Украины будет солнечно", - сообщает синоптик.

Диденко предупреждает, что в воскресенье ожидается порывистый, до сильного, ветер южного направления.

В Киеве 4 мая – ночью и утром ожидаются локальные дожди, днем ​​прекращение осадков.

5 мая – ночью вероятность дождя, днем ​​будет солнечно.

Днем 5 мая в столице ожидается ветер с сильными порывами.

Температура воздуха выходные в Киеве +18 +20 градусов.

Однако, по словам Диденко, в понедельник в Киеве похолодает, вероятен дождь.