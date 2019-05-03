Выходные будут теплыми, но с сюрпризами – синоптик
В субботу почти по всей Украине пройдут дожди, в воскресенье дожди вероятны только в западных регионах, ожидается теплая погода.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"4-5 мая в Украине будет тепло. В дневные часы температура воздуха составит +15 +22 градуса, на юге и востоке +18 +24 градуса", - говорит она.
В западных областях немного прохладнее: +12 +17 градусов, в Карпатах +4 +9 градусов.
"В субботу – осадки периодически повсюду. Разве сухие очаги днем 4 мая можно будет выделить на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской областях, а также в Запорожье, Донецкой области, в районах Днепра", - отмечает Диденко.
В то же время 5 мая дожди, местами с грозами пройдут ночью на Западе и Севере Украины.
"Днем в Поминальное воскресенье дожди вероятны лишь в западных областях. На остальной территории Украины будет солнечно", - сообщает синоптик.
Диденко предупреждает, что в воскресенье ожидается порывистый, до сильного, ветер южного направления.
В Киеве 4 мая – ночью и утром ожидаются локальные дожди, днем прекращение осадков.
5 мая – ночью вероятность дождя, днем будет солнечно.
Днем 5 мая в столице ожидается ветер с сильными порывами.
Температура воздуха выходные в Киеве +18 +20 градусов.
Однако, по словам Диденко, в понедельник в Киеве похолодает, вероятен дождь.
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