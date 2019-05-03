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Председателю Конституционного суда отказали в визе в США – ЦПК

Пятница, 3 мая 2019, 15:32
Станислав Шевчук

Главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в Соединеные Штаты Америки.

Об этом 3 мая в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"У главы Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США", - отметили в ГПК.

Источники центра сообщили, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Напомним:

  • КС оказался в центре скандала после того, как 27 февраля принял решение о несоответствии Конституции статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении госслужащих.
  • После этого судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко выступают за отставку Станислава Шевчука с должности главы КС.
  • Станислав Шевчук принял присягу судьи Конституционного Суда 13 марта 2014 года. 21 февраля 2018 года избран главой КСУ.
  • Решение о досрочном увольнении КС принимается большинством от конституционного состава судей на основании личного заявления главы суда.

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Темы: СШАКонституциясуд
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