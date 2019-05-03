Главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку отказали в визе в Соединеные Штаты Америки.

Об этом 3 мая в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"У главы Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США", - отметили в ГПК.

Источники центра сообщили, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Напомним: