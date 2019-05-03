На Львовщине возбуждено уголовное дело из-за массового отравления бойцов Нацгвардии
Военная прокуратура Львовского гарнизона открыла уголовное производство по факту массового пищевого отравления бойцов Национальной гвардии.
Об этом сообщил заместитель военного прокурора Львовского гарнизона Роман Бучко, передает "Интерфакс-Украина".
"Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, нанесшее существенный вред или повлекшее тяжелые последствия в условиях военного положения или боевой обстановки). Следствие поручено львовскому подразделению ГБР", - рассказал Бучко.
По его словам, специалисты проводят исследования и он пообещал, что в ближайшее время установят причину отравления.
Напомним:
- 29-30 апреля 57 военнослужащих воинской части в райцентре Золочев Львовской области были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Их состояние удовлетворительное.
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