Военная прокуратура Львовского гарнизона открыла уголовное производство по факту массового пищевого отравления бойцов Национальной гвардии.

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Львовского гарнизона Роман Бучко, передает "Интерфакс-Украина".



"Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, нанесшее существенный вред или повлекшее тяжелые последствия в условиях военного положения или боевой обстановки). Следствие поручено львовскому подразделению ГБР", - рассказал Бучко.



По его словам, специалисты проводят исследования и он пообещал, что в ближайшее время установят причину отравления.



Напомним: