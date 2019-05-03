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Из-за массового отравления Нацгвардейцев возбудили уголовное дело

Пятница, 3 мая 2019, 17:27

Военная прокуратура Львовского гарнизона открыла уголовное производство по факту массового пищевого отравления бойцов Национальной гвардии.

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Львовского гарнизона Роман Бучко, передает "Интерфакс-Украина".

"Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, нанесшее существенный вред или повлекшее тяжелые последствия в условиях военного положения или боевой обстановки). Следствие поручено львовскому подразделению ГБР", - рассказал Бучко.

По его словам, специалисты проводят исследования и он пообещал, что в ближайшее время установят причину отравления.

Напомним:

  • 29-30 апреля 57 военнослужащих воинской части в райцентре Золочев Львовской области были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Их состояние удовлетворительное.

Темы: прокуратураЛьвовщина
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