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В новом году полиция открыла 60 дел из-за преступлений против журналистов, а 50 – закрыла

Пятница, 3 мая 2019, 19:04

За 4 месяца 2019 года Нацполиция начала 63 уголовных производства за преступления в сфере деятельности журналистов, а 52 дела правоохранители закрыли.

Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По результатам расследования в суд направлено 6 обвинительных актов, в 52 уголовных производствах принято решение о закрытии", - отметили в ведомстве.

Большинство производств касались препятствования профессиональной деятельности.

В частности, среди открытых в 2019 году производств:

  • по ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений,
  • по ст. 345-1 УК (угроза или насилие в отношении журналиста) - 12
  • по ст. 347-1 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) - 4,
  • по ст. 348-1 УК (посягательство на жизнь журналиста) - 1.

"По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 6 уголовных производствах за 8 уголовными преступлениями указанной категории за ст. 171- 4 по ст. 345-1- 2, по ст. 347-1- 2" , - сообщили в МВД.

"Принято решение о закрытии в 52 уголовных производствах, из которых по ст. 171 - 48, по ст. 345-1 - 4", - добавили в министерстве.

Отмечается, что решение о закрытии дел было согласовано с органами прокуратуры.

В 2018 году Нацполиция начала досудебное расследование по 258 уголовным производствам из-за пре ступлений против журналистов, а 243 производства закрыли.

Больше всего правонарушений в прошлом году было зарегистрировано в Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях. Во Львовской - 12, Донецкой - 11, Ровенской - 10, Винницкой, Полтавской, Харьковской - по 8, Запорожской и Херсонской - по 7, Киевской - 6, Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях - по 5.

В прошлом году в суд направили 26 производств в 33-ю правонарушениями, из которых: по ст. 171 - 14, ст. 345-1- 18, ст. 347-1 - 1 правонарушение.

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Украинская правда
Темы: МВДполиция
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