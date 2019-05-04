Главы фракций встретятся с Зеленским в субботу – Березюк

Главы фракции Верховной Рады в субботу встретятся с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским в здании парламента для обсуждения, в том числе даты инаугурации.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"Насколько я понимаю, будет не только этот разговор (о назначении даты инаугурации – ИФ), будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной Раде. Будем говорить, в том числе, и об инаугурации", - сказал Березюк.

По его словам, встреча назначена на 15:00 субботы в здании Верховной Рады.

В то же время, как сообщают источники "Украинской правды", спикер ВР Андрей Пурубий в субботу собирает руководителей фракций парламента для обсуждения даты инаугурации избранного президента.

Якобы в команде Зеленского предлагают провести инаугурацию до 27 мая.

Два высокопоставленных собеседника в Раде утверждают, что на встрече с главами фракций ожидают и самого Зеленского, однако в окружении избранного президента отмечают, что эта встреча обойдется без его присутствия.