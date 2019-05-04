В Ровно сожгли авто, которое арендует секретарь горсовета

В Ровно в ночь на субботу сожгли автомобиль, который арендует секретарь Ровенского городского совета.

Как сообщает полиция области, около часа ночи работники ГСЧС сообщили в полицию, что на улице Летняя областного центра горит внедорожник.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль "Toyota RAV4" принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета.

Транспортное средство было припарковано на проезжей части дороги возле частного дома, где и проживает ровнянин.

"Спасатели пожар потушили, но иномарка практически полностью уничтожена огнем", - добавили в полиции.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следственным Ровенского отдела полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.