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Зеленский: Хотим провести инаугурацию 19 мая

Суббота, 4 мая 2019, 15:04
Зеленский: Хотим провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу будет предлагать дату инаугурации 19 мая.

Об этом он сообщил журналистам под зданием Верховной Рады.

"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - ответил он на вопрос, на какой дате инаугурации будет настаивать.

Он также отметил, что тема инаугурации будет главной темой встречи с председателями фракций.

"Начнем с этого, а потом продолжим разговор. Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить", - сказал Зеленский.

Победитель президентских выборов также сообщил, что его команда готовит шаги в ответ на упрощение Россией получения гражданства РФ для некоторых категорий украинцев.

"Готовим. У нас есть несколько ходов. Мы в этом плане должны быть креативными, быстрыми, умными, такими как мы есть, молодые. Будем пока готовить, а потом покажем всем", - заявил он.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийинаугурацияОРДЛОпаспорт
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