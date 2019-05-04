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Зеленский написал Парубию о "вакууме власти" и давит с датой инаугурации

Суббота, 4 мая 2019, 23:02

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал письмо на имя председателя Верховной Рады Андрей Парубий назначения даты инаугурации.

Соответствующее письмо Зеленский продемонстрировал на своей странице в Facebook.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранным президентом Украины". ... Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", - говорится в письме.

Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".

"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - добавил Зеленский.

 

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил под сообщением Зеленского, что 19 мая - "крайне неудачная дата для инаугурации".

"19 мая - День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, и когда ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - отметил Вятрович.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвиборыВерховная Рада
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