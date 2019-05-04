Зеленский написал Парубию о "вакууме власти" и давит с датой инаугурации

4411 просмотров
Суббота, 4 мая 2019, 23:02

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал письмо на имя председателя Верховной Рады Андрей Парубий назначения даты инаугурации.

Соответствующее письмо Зеленский продемонстрировал на своей странице в Facebook.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранным президентом Украины". ... Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", - говорится в письме.

Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".

"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - добавил Зеленский.

 

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил под сообщением Зеленского, что 19 мая - "крайне неудачная дата для инаугурации".

"19 мая - День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, и когда ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - отметил Вятрович.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский виборы Верховная Рада
powered by lun.ua
Материалы по теме
Лидеры фракций большинства проигнорировали встречу с Зеленским 4 мая 2019, 20:34
Зеленский: О роспуске парламента говорить рано 4 мая 2019, 17:56
Зеленский: Хотим провести инаугурацию 19 мая 4 мая 2019, 15:04
Все новости
Главные новости
Уволенного главу Нацтелерадио заменил представитель АП Порошенко
Зеленский: О роспуске парламента говорить рано
Зеленский: Хотим провести инаугурацию 19 мая
В Черкассах избили журналиста, он в тяжелом состоянии
Все новости
спорт

Бег и суставы: польза или вред

здоровье

Нужно ли "выгонять шлаки": очищение организма и детокс-диеты

Instagram дня

Хроники Холокоста в "историях" от 13-летней девочки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів