Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
На благотворительном вечере, который устроила Всемирный боксерский совет (WBC) мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов.
Как сообщили в пресс-службе Кличко, деньги WBC традиционно собирала на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.
"Я нахожусь в командировке в США и был рад присоединиться к мероприятию и сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему городу "ушла" за 50 тыс. долларов", - отметил Кличко.
Кому именно достался лот от мэра Киева, не сообщается.
Благотворительный вечер "Ночь чемпионов" прошел в Лас-Вегасе, в нем приняли участие легенды бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и др.
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