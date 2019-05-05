Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

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Воскресенье, 5 мая 2019, 08:58

На благотворительном вечере, который устроила Всемирный боксерский совет (WBC) мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе Кличко, деньги WBC традиционно собирала на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

"Я нахожусь в командировке в США и был рад присоединиться к мероприятию и сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему городу "ушла" за 50 тыс. долларов", - отметил Кличко.

Кому именно достался лот от мэра Киева, не сообщается.

Благотворительный вечер "Ночь чемпионов" прошел в Лас-Вегасе, в нем приняли участие легенды бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и др. 

Украинская правда

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Темы: Киев Кличко туристы
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