В Киевской области застрелили замначальника отделения полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя Барышевского отделения полиции, нанеся ему огнестрельное ранение.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, инцидент произошел в ночь на 5 мая, когда правоохранитель находился вне выполнением служебных обязанностей.

"Установлено, что работник полиции находился в одном из кафе г.Барышевка. Когда мужчина вышел на террасу, неизвестный нанес ему пулевое ранение в шею. Медики не смогли спасти жизнь пострадавшему", - сообщили в управлении полиции.

ФОТО - ОТДЕЛ КОММУНИКАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ В КИЕВСКОЙ ОБЛ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, в области введен план "Сирена".

"По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", - отметили правоохранители.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 9 до 15 лет или пожизненное.