В Киевской области застрелили замначальника отделения полиции

1697 просмотров
Воскресенье, 5 мая 2019, 10:49
фото - ГУ НП в Киевской обл.

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя Барышевского отделения полиции, нанеся ему огнестрельное ранение.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, инцидент произошел в ночь на 5 мая, когда правоохранитель находился вне выполнением служебных обязанностей.

"Установлено, что работник полиции находился в одном из кафе г.Барышевка. Когда мужчина вышел на террасу, неизвестный нанес ему пулевое ранение в шею. Медики не смогли спасти жизнь пострадавшему", - сообщили в управлении полиции.

 
ФОТО - ОТДЕЛ КОММУНИКАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ В КИЕВСКОЙ ОБЛ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, в области введен план "Сирена".

"По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", - отметили правоохранители.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 9 до 15 лет или пожизненное.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция Киевская область убийство
powered by lun.ua
Материалы по теме
Из ТЦ и отеля в Харькове эвакуировали более 1200 человек: искали взрывчатку 4 мая 2019, 19:36
В Черниговской области военный пенсионер набил гараж боеприпасами 4 мая 2019, 10:11
Полиция задержала российского "вора в законе", которого разыскивал Интерпол 3 мая 2019, 23:28
Все новости
Главные новости
В Киевской области застрелили замначальника отделения полиции
НАПК разоблачило двух нардепов: в работе действовали в собственных интересах
Вятрович объяснил, почему не стоит назначать инаугурацию на 19 мая
Уволенного главу Нацтелерадио заменил представитель АП Порошенко
Все новости
здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

здоровье

Почему стоит поддерживать форму после 40 лет

Фото

Фотографии к четырехлетию принцессы Шарлотты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів