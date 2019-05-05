В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Сенцова

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Воскресенье, 5 мая 2019, 17:52

В Москве 5 мая активисты вышли на одиночные пикеты в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова и с требованием обмена заключенными между Россией и Украиной.

Об этом Крым.Реалии сообщил один из гражданских активистов Константин Котов.

Одиночный пикет в поддержку Сенцова, 5 мая
Одиночный пикет в поддержку Сенцова, 5 мая
Konstantin Kotov/Facebook

Активисты вышли к станции метро "Арбатская" с плакатами "Обмен всех на всех! Свободу Олегу!", "Нет войне с Украиной".

 
KONSTANTIN KOTOV/FACEBOOK

После начала акции сотрудники российской полиции подошли к Котову для проверки документов.

"Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли", – рассказал активист.

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Темы: Росcия акции Сенцов политзаключенные
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