В Португалии участники "Бессмертного полка" напали на украинцев

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Воскресенье, 5 мая 2019, 18:55

В воскресенье в столице Португалии Лиссабоне участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев, которые стояли с плакатами о жертвах сталинского режима и нынешней войне на Востоке Украины.

Об этом сообщил председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в этом году российское посольство, Коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого толка вновь провели пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" в Лиссабоне.

"Представители украинской общины в Португалии, узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй Мировой войны и многочисленных жертв сталинского террора и относительно нынешней московско -украинской войны", - пишет Садоха.

По его словам, организаторы "Бессмертного полка" совершили агрессию по отношению к украинцам.

"Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки, и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле, и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", - отметил Садоха.

Украинская правда

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Темы: Португалия акции
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