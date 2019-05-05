Москва: пассажирский самолет загорелся при посадке в "Шереметьево"

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Воскресенье, 5 мая 2019, 19:19

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.

Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.

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Сидишь такой, ждёшь свой рейс, а за окном самолёты горят 😐 #шереметьево

Публикация от Золотова Таня (@tyz_1_) 5 Май 2019 в 8:37 PDT

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

Самолет, совершивший аварийную посадку, был полностью охвачен огнем. "Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу", - сказал источник.

Он также сообщил, что SSJ-100 мог загореться из-за попадания в него молнии.

Позже источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что шесть человек, по предварительным данным, получили ожоги и травмы при эвакуации из горящего самолета в Шереметьево.

Источник в службах аэропорта сообщил агентству, что пожар в самолете потушен.

В то же время, Агентство городских новостей "Москва" сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что при аварийной посадке самолета в Шереметьево погибли десять человек.

"По предварительным данным, в результате аварийной посадки самолета и его возгорания погибли 10 человек", - сказал собеседник агентства.

Телеграм-канал Mash пишет, что, по предварительным данным, в экстренные службы поступила информация о десяти погибших и одном пострадавшем.

Украинская правда

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Темы: Росcия авиа
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