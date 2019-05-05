На границе со странами ЕС в Закарпатье огромные очереди - СМИ

Второй день подряд на всех основных пунктах пропуска на границе с ЕС в пределах Закарпатья наблюдаются аномальные очереди.

Об этом пишет Mukachevo.net.

В частности, на КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на границе со Словакией, очередь в течение воскресенья растянулась на несколько километров вдоль окружной Ужгорода.

Очередь на КПП "Ужгород" на границе со Словакией Mukachevo.net

На КПП "Тиса – Захонь" на границе с Венгрией очередь составляет около 300 автомобилей.

На КПП "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе недалеко от Берегово, очередь растянулась от границы до въезда в город, то есть на все приграничное село Астей.

Очередь на КПП "Лужанка" на границе с Венгрией

Издание сообщает, что на "Лужанку" приехало немало водителей, которые планировали пересечь границу с Венгрией через КПП "Косино", которое работает только до 20:00.

"Люди жалуются, что им приходится стоять по 10 и даже более часов. В общении с журналистами Mukachevo.net перевозчики, которые ездят постоянно из-за границы, отмечают, что сложная ситуация на пунктах пропуска была последнюю неделю, но то, что происходит в эти выходные, говорят - просто ужас", - пишет издание.

В то же время отмечается, что именно в эти дни закарпатцы, работающие за рубежом, возвращаются после выходных обратно в страны ЕС.