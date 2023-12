Трамп анонсировал повышение пошлин на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца недели Вашингтон поднимет с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму 200 млрд долларов.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25 процентов на высокотехнологичные товары стоимостью 50 миллиардов долларов и 10 процентов на другие товары стоимостью 200 млрд долдаров долларов. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты.

В пятницу 10 процентов повысятся до 25 процентов. 325 миллиардов долларов в виде других товаров, которые нам отправляет Китай, пока не облагаются пошлиной, но вскоре будут - по ставке в 25 процентов", - написал глава Белого дома.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....