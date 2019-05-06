Болтон: США направляют авианосец для "бескомпромиссного ответа" Ирану

2844 просмотра
Понедельник, 6 мая 2019, 06:48

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США.

Об этом сообщает DW.

По словам Болтона, этот шаг должен продемонстрировать, что США готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или интересы своих союзников в ближневосточном регионе.

Советник Трампа подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", но готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

В то же время в Тегеране заявили, что мобилизуют все ресурсы, в том числе будут использовать серый рынок для продажи нефти, чтобы преодолеть последствия санкций США.

5 мая заместитель министра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния отметил, что речь идет об ответе на ограничительные меры, которые Иран считает "несправедливыми и незаконными".

По словам заместителя министра, для преодоления последствий давления со стороны Соединенных Штатов "требуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Иран
powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп анонсировал повышение пошлин на китайские товары до 25% 6 мая 2019, 06:14
Байден назвал Трампа клоуном 6 мая 2019, 03:45
Трамп: Мюллер не должен давать показания перед Конгрессом по "делу РФ" 6 мая 2019, 01:43
Все новости
Главные новости
Трамп анонсировал повышение пошлин на китайские товары до 25%
Следственный комитет РФ: В катастрофе в "Шереметьево" погиб 41 человек
Катастрофа в "Шереметьево": из 78 человек на борту выжили 37
Москва: пассажирский самолет загорелся при посадке в "Шереметьево", есть погибшие
Все новости
мандри

Куда поехать на выходные в Украине. 8 маршрутов

здоровье

Нужно ли "выгонять шлаки": очищение организма и детокс-диеты

Медицина

Можно ли людям, живущим с ВИЧ, делать прививки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів