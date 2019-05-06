Болтон: США направляют авианосец для "бескомпромиссного ответа" Ирану

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США.

Об этом сообщает DW.

По словам Болтона, этот шаг должен продемонстрировать, что США готовы дать "бескомпромиссный ответ" на любое посягательство на свои интересы или интересы своих союзников в ближневосточном регионе.

Советник Трампа подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", но готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

В то же время в Тегеране заявили, что мобилизуют все ресурсы, в том числе будут использовать серый рынок для продажи нефти, чтобы преодолеть последствия санкций США.

5 мая заместитель министра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния отметил, что речь идет об ответе на ограничительные меры, которые Иран считает "несправедливыми и незаконными".

По словам заместителя министра, для преодоления последствий давления со стороны Соединенных Штатов "требуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим".