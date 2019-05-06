Климкин готов сотрудничать с Зеленским

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Понедельник, 6 мая 2019, 12:44

Министр иностранных дел Павел Климкин готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским во внешнеполитической сфере.

Об этом он сказал в кулуарах Киевского еврейского форума 6 мая, сообщает "Укринформ".

"Во-первых, меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре, и это, я считаю, очень правильно, по-человечески, будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона", - сказал Климкин.

"Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", - добавил министр.

По словам Климкина, он имеет свои, в том числе и политические, планы, но не исключает сотрудничества с Зеленским.

"Я считаю, что там, где совпадают принципы и где совпадают приоритеты, и я в том очень оптимистичен, мы, безусловно, будем работать и дальше. Это касается как возможных советов, если они потребуются, обсуждения, а также, возможно, участия в переговорах. Я считаю, что это не про нас, не про персоналии, а собственно про Украину", - резюмировал Климкин.

Он также добавил, что встречался с Зеленским, и они обсуждали разные вопросы.

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Темы: Климкин Зеленский
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