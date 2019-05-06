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Полторак готов доложить Зеленскому о состоянии ВСУ и реформах в обороне

Понедельник, 6 мая 2019, 12:57

Министр обороны Степан Полторак заявил, что у него пока не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, но если такие будут, то готов ему доложить о состоянии Вооруженных сил, о реформах и прочее.

Об этом он рассказал журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает "Прямой".

"У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины. Я хотел бы сказать, что я цивилизованный человек, я буду действовать в рамках действующего законодательства и я думаю, что в настоящее время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии Вооруженных сил Украины, о реформах, о задачах, о моем видении будущего Вооруженных сил Украины", - сказал Полторак.

Он добавил, что, по его мнению, каждый должен действовать в рамках своих полномочий - новоизбранный президент в рамках своих полномочий, министр обороны в рамках своих.

Министр обороны подчеркнул, что будет выполнять свои функциональные обязанности, пока ему доверяет президент, Верховная Рада и народ Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПолторакМинобороныЗеленский
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