Грузовик с туристами сорвался в реку в Карпатах, трое погибших
В селе Красник Верховинского района на Ивано-Франковщине грузовой автомобиль "ГАЗ-66", перевозивший туристов, перевернулся в реку, в результате чего погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что автомобиль сорвался в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. По данным ГСЧС, 3 человек спасли и передали медикам, после чего пострадавшие были доставлены в Верховинскую центральную районную больницу.
"На берегу реки находится 16 человек и проводится их осмотр. Спасатели с помощью лебедки от грузового автомобиля подняли из воды поврежденный автомобиль "ГАЗ-66" на колеса. Обнаружены тела 3 погибших. Поиски еще одного человека продолжаются", - говорится в сообщении.
Сообщается, что к спасательным работам от ГСЧС в области привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.
По данным полиции, автомобиль в котором находились 24 человека (23 туриста и 1 водитель) по неизвестным причинам оказался в реке.
Сообщается, что предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялись к месту назначения. Среди погибших мужчина, который был руководителем группы, и две женщины.
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