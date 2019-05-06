Грузовик с туристами сорвался в реку в Карпатах, трое погибших

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Понедельник, 6 мая 2019, 13:57

В селе Красник Верховинского района на Ивано-Франковщине грузовой автомобиль "ГАЗ-66", перевозивший туристов, перевернулся в реку, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что автомобиль сорвался в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. По данным ГСЧС, 3 человек спасли и передали медикам, после чего пострадавшие были доставлены в Верховинскую центральную районную больницу.

 
фото ГСЧС

"На берегу реки находится 16 человек и проводится их осмотр. Спасатели с помощью лебедки от грузового автомобиля подняли из воды поврежденный автомобиль "ГАЗ-66" на колеса. Обнаружены тела 3 погибших. Поиски еще одного человека продолжаются", - говорится в сообщении.

 
фото ГСЧС

Сообщается, что к спасательным работам от ГСЧС в области привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

По данным полиции, автомобиль в котором находились 24 человека (23 туриста и 1 водитель) по неизвестным причинам оказался в реке.

Сообщается, что предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялись к месту назначения. Среди погибших мужчина, который был руководителем группы, и две женщины.

Украинская правда

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Темы: Карпаты туристы ГСЧС
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