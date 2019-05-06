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Порошенко последний раз побывал на Донбассе как президент, и дал совет Зеленскому

Понедельник, 6 мая 2019, 16:37

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что важнейшей его задачей на посту президента было восстановление Вооруженных сил и теперь ему не стыдно смотреть в глаза военным.

Об этом он сказал во время выступления перед военными на Донбассе

По его словам, за время российской агрессии в Донбассе погибло 2973 украинских бойцов из всех силовых ведомств

"Моей важнейшей задачей на посту президента, было сделать все возможное, чтобы изменить критическую ситуацию, в которой оказались Вооруженные силы Украины в начале российской агрессии", - сказал Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что мне не стыдно смотреть в глаза украинским воинам и есть о чем отчитываться украинскому народу. Отчитываться о том, что сделано мной на посту президента и Верховного главнокомандующего", - добавил он.

Порошенко рассказал о достижениях армии, новейшем вооружении и новых украинских разработках, которые приближаются к стандартам НАТО и расширяют боевые способности ВСУ.

"Сегодня я, как Верховный главнокомандующий, могу утверждать, что в Украине есть армия, которая может защитить наше государство", - заявил Порошенко и добавил, что и в дальнейшем вопросы армии для него будут приоритетными.

Он поручил министру обороны Степану Полторак увеличить на 5 тысяч гривен доплаты тем, кто находится на "передке" к сумме 17000 гривен. При этом Порошенко добавил, что на сегодняшний день выплаты на одного военнослужащего составляют 27 тысяч гривен.

Он отметил, что Россия не оставила попыток расшатать ситуацию в Украине и поэтому украинский воин является образцом стойкости и залогом безопасности.

Порошенко обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с призывом не повторять ошибок его предшественников.

"А своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и должным образом заботиться о Вооруженных силах Украины, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными усилиями с вами мы сможем вернуть мир на всю территорию Украинского государства", - сказал президент.

По словам Порошенко, это его последний визит на Донбасс в качестве президента и всего за 5 лет он совершил 38 рабочих поездок на Восток, из них на первую линию - 25.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоДонбассВооруженные силыЗеленский
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