В Украину идет циклон Ксеркс, синоптики предупреждают о температурных качеля

В ближайшие дни ожидаются дожди, грозы и невероятный температурный контраст, который несет циклон Xerxes, что придет в Украину уже 7 мая.

Об этом рассказала в Fаcebook синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст. На Западе будет холоднее, максимально всего +5+12 градусов, в Карпатах +1+5 градусов. На Востоке - теплее, днем ​​+20+26 градусов. На остальной территории +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов", - сообщила она.

По ее данным, 8-9 мая в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем ​​11-16°.

На остальной территории ночью 4-9°, на востоке страны 8-13°, днем ​​13-18°, в восточной части 8 мая 19-24°.

В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-3°, температура днем ​​1-6° тепла.

На Киевщине 8-9 мая также пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 °, днем ​​13-18 °.

Диденко рассказала, что 10 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; ночью в восточных и южных областях преимущественно без осадков. 11 мая без осадков, лишь днем ​​в северных, центральных и Одесской областях небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 6-11°, днем ​​10 мая 13-19°, 11 мая 15-21°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем ​​11-17°.

В столичном регионе 10 мая кратковременные дожди, грозы. 11 мая ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 6-11°, днем ​​10 мая 13-19°, 11 мая 15-21°.