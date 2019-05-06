У Зеленского прокомментировали назначение Порошенко нового командующего ООС

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Понедельник, 6 мая 2019, 18:21

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что новый командующий Объединенных сил Александр Сирский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не понятно, почему это назначение нужно было осуществлять именно сейчас, после выборов президента.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это абсолютно нормальное назначения. Я знаю генерала Сирского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах", - рассказал советник Зеленского

При этом Апаршин отметил, что есть вопрос, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко.

"Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы - здесь есть вопросы. Вроде выборы завершились. Можно же это было сделать раньше", - указал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, советник Зеленского сказал:

"Почему нет? Наев - боевой украинский генерал, прошедший войну, имеет огромный опыт. До этих генералов нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и уже научились воевать".

Напомним:

  • 6 мая действующий президент Петр Порошенко назначил новым командующим операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.
  • До него командующим ООС был генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Темы: Зеленский ООС Порошенко кадры


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