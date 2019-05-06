Порошенко назначил нового командующего ООС
Действующий президент Петр Порошенко назначил новым командующим операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.
Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, прошел год, как был изменен формат АТО на ООС и управление Вооруженными силами и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами, привлеченных к выполнению задач, было возложено на командующего Объединенных сил.
"Год назад на эту должность был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Спасибо генералу и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС, за мужество, решительность и стойкость", - сказал Порошенко.
"По предложению Министра обороны и начальника Генштаба ВСУ предусмотрена ротация руководства ООС. Поэтому принял решение на должность Командующего ООС назначить генерал-лейтенанта Александра Сирского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ", - добавил президент.
Он пожелал Сирскому умело применить опыт во имя Украины и украинского народа.
С началом боевых действий Александр Сирский был начальником штаба АТО.
В частности, был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали к самому городу.
Александр Сирский был причастен к управлению боями в Углегорске, селе Редкодуб и неудачной попытки отбить Логвиново.
За бои на Дебальцевском плацдарме Александр Сирский награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта.
Напомним:
- 18 января 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
- 20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.
- После этого Порошенко объявил фактическое переформатирование АТО в Операцию объединенных сил.
- В марте прошлого года президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наев командующим ООС.
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