Порошенко назначил нового командующего ООС

Действующий президент Петр Порошенко назначил новым командующим операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, прошел год, как был изменен формат АТО на ООС и управление Вооруженными силами и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами, привлеченных к выполнению задач, было возложено на командующего Объединенных сил.

"Год назад на эту должность был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Спасибо генералу и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС, за мужество, решительность и стойкость", - сказал Порошенко.

"По предложению Министра обороны и начальника Генштаба ВСУ предусмотрена ротация руководства ООС. Поэтому принял решение на должность Командующего ООС назначить генерал-лейтенанта Александра Сирского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ", - добавил президент.

Он пожелал Сирскому умело применить опыт во имя Украины и украинского народа.

С началом боевых действий Александр Сирский был начальником штаба АТО.

В частности, был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали к самому городу.

Александр Сирский был причастен к управлению боями в Углегорске, селе Редкодуб и неудачной попытки отбить Логвиново.

За бои на Дебальцевском плацдарме Александр Сирский награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта.

Напомним: