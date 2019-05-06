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Кулеба: Мы не хотим, чтобы России прощали агрессию

Понедельник, 6 мая 2019, 19:45

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что Совет Европы не должен прощать Российской Федерации ее нарушения и агрессию против Украины.

Так он отреагировал в Twitter на надежу президента Франции Эммануэля Макрона на то, что Россия останется членом Совета Европы, несмотря на разногласия с другими членами.

"Украина тоже хочет, чтобы Россия оставалась в Совете Европы и выполняла решение этой организации, принятые в ответ на российскую агрессию против Украины. Но мы не хотим, чтобы России прощали все ее нарушения и агрессию, лишь бы она только оставалась в Совете Европы", – написал Кулеба

Напомним:

  • Франция в середине мая начнет председательство в Совете Европы – и президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил надежду, что Россия останется ее членом.
  • ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях Ассамблеи.
  • В июне 2017 года Россия перестала платить свой взнос и обещает возобновить его, когда ПАСЕ "устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".
  • В прошлом году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос о ее исключении.

Темы: РосcияЕвропамеждународные отношениядипломатические отношения
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