Кулеба: Мы не хотим, чтобы России прощали агрессию

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что Совет Европы не должен прощать Российской Федерации ее нарушения и агрессию против Украины.

Так он отреагировал в Twitter на надежу президента Франции Эммануэля Макрона на то, что Россия останется членом Совета Европы, несмотря на разногласия с другими членами.

"Украина тоже хочет, чтобы Россия оставалась в Совете Европы и выполняла решение этой организации, принятые в ответ на российскую агрессию против Украины. Но мы не хотим, чтобы России прощали все ее нарушения и агрессию, лишь бы она только оставалась в Совете Европы", – написал Кулеба

Напомним: