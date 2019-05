Йованович уйдет с должности посла США в Украине в мае – СМИ

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, по данным СМИ, 20 мая завершает работу в нашей стране.

Об этом со ссылкой на американские дипломатические источники сообщает ZN.UA

Сообщается, что Мари Йованович срочно отбыла в Вашингтон для консультаций.

В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину, а уже 20 мая Йованович вернется в Вашингтон, сообщили всем дипломатам посольства 6 мая.

До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не состоялось, пишет издание.

Аналогичную информацию со ссылкой на сообщение посольства обнародовал иностранный журналист Кристофер Миллер.

Сразу несколько источников сообщили ему, что посол США в Украине Мари Йованович покинет свой пост в Киеве в этом месяце, хотя должна была уехать в июле.

