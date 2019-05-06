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Йованович уйдет с должности посла США в Украине в мае – СМИ

Понедельник, 6 мая 2019, 20:44
Йованович уйдет с должности посла США в Украине в мае – СМИ

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, по данным СМИ, 20 мая завершает работу в нашей стране.

Об этом со ссылкой на американские дипломатические источники сообщает ZN.UA

Сообщается, что Мари Йованович срочно отбыла в Вашингтон для консультаций.

В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину, а уже 20 мая Йованович вернется в Вашингтон, сообщили всем дипломатам посольства 6 мая.

До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не состоялось, пишет издание.

Аналогичную информацию со ссылкой на сообщение посольства обнародовал иностранный журналист Кристофер Миллер.

Сразу несколько источников сообщили ему, что посол США в Украине Мари Йованович покинет свой пост в Киеве в этом месяце, хотя должна была уехать в июле.

Кристофер Миллер отмечает, что уход Йовановича происходит на фоне заявлений со стороны лагеря Дональда Трампа и генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США якобы вмешивались в украинские дела.

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Напомним:

  • В 2016 году Мари Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США в Украине. В июле Сенат США утвердил кандидатуру, а 23 августа Йованович прибыла в Киев.
  • До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008), работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.
  • Сын президента США Дональд Трамп-младший критиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома. Трамп-младший ссылался на статью "The Daily Wire", в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.
  • Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.
  • Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой". 

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Темы: СШАдипломатические отношениямеждународные отношения
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